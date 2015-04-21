Российские туристы стали покупать больше "горящих туров" в Турцию

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Российские туристы в преддверии начала туристического сезона стали бронировать больше "горящих туров" на турецкие курорты, заявил глава Союза туристических агентств Турции (TURSAB) Башаран Улусой.

"Следы кризиса понемногу стираются. Все больше туров из России бронируются в последний момент. Мы надеемся достичь прошлогодних показателей", - заявил Улусой на традиционной церемонии открытия нового туристического сезона в Бодруме, сообщает Report со ссылкой на TRT.

В 2014 году Турцию посетили более 4,38 миллионов граждан России, однако количество отдыхающих в этой стране россиян за первые три месяца 2015 года сократилось на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В феврале премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что турецкие власти намерены оказать поддержку турбизнесу путем государственного кредитования и дотаций авиаперевозчикам из-за экономических проблем в России и некоторых других странах. В апреле-мае 2015 года власти Турции окажут поддержку российским туроператорам в размере 6 тысяч долларов за каждый чартерный рейс, осуществляющий перевозку туристов из РФ в Турцию.





