Российские таможенники нашли у туриста в багаже голову крокодила

26 августа 2025 г. 14:49
В Хабаровском крае России сотрудники таможни обнаружили голову крокодила в багаже туриста, приехавшего из Вьетнама.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на таможню.

"Экзотический товар инспекторы нашли в чемодане россиянина с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля", - говорится в сообщении.

По словам туриста, он приобрел голову крокодила для личной коллекции и не знал о необходимости ее декларирования.

Экспертиза также подтвердила, что это настоящая голова гребнистого крокодила. Вид этого животного попадает под действие Конвенции СИТЕС.

По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела по статье о "Несоблюдение запретов и ограничений" и "Не декларирование товаров".

Версия на английском языке Russian customs officers find crocodile head in tourist's luggage

