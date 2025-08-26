Российские таможенники нашли у туриста в багаже голову крокодила

В Хабаровском крае (Россия) таможенные службы обнаружили голову крокодила в багаже туриста, который приехал из Вьетнама.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на таможню.

"Экзотический товар инспекторы нашли в чемодане россиянина с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля", - говорится в сообщении.

По словам туриста, он приобрел голову крокодила для личной коллекции и не знал о необходимости ее декларирования.

Экспертиза также подтвердила, что это настоящая голова гребнистого крокодила. Вид этого животного попадает под действие Конвенции СИТЕС.

По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела по статье о "Несоблюдение запретов и ограничений" и "Не декларирование товаров".