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    Российские СУ-34 нанесли удары по Сирии, поднявшись в воздух с территории Ирана

    После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Российские СУ-34 с аэродрома Хамадан на территории Ирана нанесли в среду авиаудар по объектам ИГ в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Минобороны РФ.

    Согласно информации, истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли самолеты Су-35C, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

    "После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - сообщили в Минобороны РФ.

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