Российские СУ-34 нанесли удары по Сирии, поднявшись в воздух с территории Ирана

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Российские СУ-34 с аэродрома Хамадан на территории Ирана нанесли в среду авиаудар по объектам ИГ в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Минобороны РФ.

Согласно информации, истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли самолеты Су-35C, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

"После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - сообщили в Минобороны РФ.