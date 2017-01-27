 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Российские саперы в восточном Алеппо очистили от мин 55 домов и 4 мечети

    Разминирована территория общей площадью более 72 гектаров

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Российские специалисты Международного противоминного центра за минувшие сутки очистили от взрывоопасных предметов ряд объектов в восточном Алеппо.

    Как передает Report, об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

    «За прошедшие сутки российскими саперами от взрывоопасных предметов очищено 55 жилых домов, 4 мечети и школа, обезврежено 117 взрывоопасных предметов, в том числе 76 самодельных взрывных устройств», - говорится в сообщении.

    Разминирована территория общей площадью более 72 гектаров. От взрывоопасных предметов очищено более 15,5 км автодорог.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi