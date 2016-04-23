Российские саперы обнаружили склад ИГИЛ с 12 тысячами боеприпасов в Пальмире

Баку. 23 Апреля. REPORT.AZ/ Российские саперы обнаружили склад боевиков ИГИЛ (запрещенная в России организация) с 12 тысячами боеприпасов. Как передает Report, oб этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"При проведении инженерной разведки местности на окраине города Тадмор (Пальмира, Хомс) российскими специалистами Международного противоминного центра обнаружен замаскированный крупный схрон с боеприпасами террористических группировок ИГИЛ", - заявил Конашенков.

По его словам, склад был хорошо замаскирован и защищен растяжками с девятью закопанными фугасами, его удалось обнаружить благодаря специальному оборудованию. Из тайника были извлечены более 12 тысяч взрывоопасных предметов, в числе которых мины для минометных орудий и артиллерийские снаряды.

"Российскими саперами обнаружен один из самых крупных складов боеприпасов, с которого самодельные взрывные устройства и фугасы использовались боевиками ИГИЛ для организации терактов не только в провинции Хомс, но в других районах Сирии", - заявил представитель Минобороны.

Сейчас арсенал обезврежен, российские саперы готовятся вывезти его в безопасное место для дальнейшей ликвидации.