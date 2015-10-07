​Российские самолёты атаковали 12 объектов ИГИЛ

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Российские самолёты вчера атаковали 12 объектов ИГИЛ. За день совершено 20 вылетов с авиабазы «Хмеймим» в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны России.

По словам официального представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в районе Дейр-эз-Зора экипажи бомбардировщиков уничтожили два командных пункта боевиков.

В провинции Идлиб разрушили тренировочную площадку террористов. Кроме этого, атакован полевой лагерь террористов, где после этого отмечены многочисленные разрушения построек и сооружений.