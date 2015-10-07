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    ​Российские самолёты атаковали 12 объектов ИГИЛ

    Совершено 20 вылетов с авиабазы Хмеймим в Сирии

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Российские самолёты вчера атаковали 12 объектов ИГИЛ. За день совершено 20 вылетов с авиабазы «Хмеймим» в Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны России.

    По словам официального представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, в районе Дейр-эз-Зора экипажи бомбардировщиков уничтожили два командных пункта боевиков.

    В провинции Идлиб разрушили тренировочную площадку террористов. Кроме этого, атакован полевой лагерь террористов, где после этого отмечены многочисленные разрушения построек и сооружений.

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