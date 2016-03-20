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    Российские самолеты нанесли удары по Пальмире

    Военные совершили около 70 рейдов

    Баку. 20 Марта. REPORT.AZ/ Российская авиация нанесла множество авиаударов вблизи исторического города Пальмира в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на Еспресо.TV, об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека.

    Военные совершили около 70 рейдов. На данный момент нет информации о погибших и раненых.

    По данным российской стороны были созданы все условия для полного разгрома террористов ИГИЛ в Пальмире. При этом россияне будут продолжать наносить авиаудары, несмотря на вывод части своих войск из Сирии.

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