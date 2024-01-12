Российские противолодочные самолеты выполнили полет недалеко от границы с США

Два российских противолодочных самолета Ил-38Н выполнили многочасовой полет над Беринговым морем и отработали поиск подлодок.

Два российских противолодочных самолета Ил-38Н выполнили многочасовой полет над Беринговым морем и отработали поиск подлодок.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Тихоокеанский флот в пятницу.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США.

"Пара противолодочных самолетов Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота совершила полёты над акваторией Берингова моря с выполнением задач по поиску подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении флота.

Общее время полета составило порядка 8 часов.

"После завершения поиска субмарин условного противника противолодочные самолеты Ил-38Н вернулись на аэродром базирования на Камчатке", - сказано в сообщении.

По словам военных, над Беринговым морем Ил-38Н отработали тактические приемы группового поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств.