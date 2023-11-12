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Российские корабли впервые за полвека зашли в Бангладеш

Российские корабли впервые за полвека зашли в Бангладеш Отряд российских кораблей впервые за 50 лет зашел в Бангладеш.
Другие страны
12 ноября 2023 г. 10:56
Российские корабли впервые за полвека зашли в Бангладеш

Отряд российских кораблей впервые за 50 лет зашел в Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в главной морской гавани страны, порту Читтагонг, пришвартовались два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и танкера "Печенга".

Посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий напомнил, что предыдущий заход российских военных моряков состоялся полвека назад, в целях проведения уникальной малоизвестной операции по расчистке и разминированию порта.

"Отряд фактически спас молодую страну, получившую независимость в 1971 году, от гуманитарной катастрофы. Акватория порта после войны за независимость была заминирована, кроме того, здесь были затоплены десятки судов", - пояснил дипломат. По его словам, тогда только СССР согласился оказать стране помощь из гуманитарных соображений.

Операция продолжалась с апреля 1972 года по июнь 1974 года. Более тысячи советских моряков работали в течение 26 месяцев. Впоследствии Читтагонг смог принимать суда со всего мира.

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