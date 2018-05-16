Российские корабли с крылатыми ракетами будут нести вахту в Средиземноморье

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море в связи с угрозой вылазок террористов в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на военном совещании.

Он отметил, что практика дальних морских походов, учений и тренировок должна быть продолжена.

"В текущем году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок", - добавил президент.