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    Российские корабли с крылатыми ракетами будут нести вахту в Средиземноморье

    Корабли с крылатыми ракетами Калибр будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море из-за террористов в Сирии

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море в связи с угрозой вылазок террористов в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на военном совещании.

    Он отметил, что практика дальних морских походов, учений и тренировок должна быть продолжена.

    "В текущем году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок", - добавил президент.

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