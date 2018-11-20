Российские компании способствовали поставкам иранской нефти в Сирию - Минфин США

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В США заявили, что раскрыто сложная российско-иранская финансовая схема, в рамках которой оказывалась поддержка режиму Башара Асада в Сирии. Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе, размещенном во вторник на сайте министерства финансов США.

"Сегодня мы предпринимаем шаги против сложной схемы, в рамках которой Иран и Россия поддерживали режим Асада, а также направляли денежные средства для финансирования иранской вредоносной деятельности", - отмечается в документе.

В Минфине США заявили о существовании "тайной схемы" поставок иранской нефти в Сирию при участии российских компаний. "Через эту схему "Промсырьеимпорт", работающий с ООО "Глобальные концепции Групп", смог поставить миллионы баррелей иранской нефти в Сирию", - говорится в пресс-релизе Минфина, передает "Интерфакс".

"В Центральном банке Ирана продолжают использовать в своих целях международную финансовую систему. В конкретном случае Тегеран воспользовался компанией, в наименовании которой указано на обмен гуманитарными товарами, чтобы тем самым оказать содействие лицам, которые поддерживают эту схему для помощи Дамаску и Тегерану", - сказал глава Минфина США Стивен Мнучин.