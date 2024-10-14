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Российские и пакистанские военные проводят совместное тактическое учение

Российские и пакистанские военные проводят совместное тактическое учение В Пакистане на базе национального антитеррористического центра "Пабби" началось российско-пакистанское тактическое учение "Дружба-2024".
Другие страны
14 октября 2024 г. 18:21
Российские и пакистанские военные проводят совместное тактическое учение

В Пакистане на базе национального антитеррористического центра "Пабби" началось российско-пакистанское тактическое учение "Дружба-2024".

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны России.

"В ходе учения военнослужащие двух стран отработают взаимодействие при выполнении задач в рамках ведения боевых действий в горной местности по уничтожению незаконных вооруженных формирований, а также задачи ведения разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий в горно-лесистой местности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вооруженные силы России на учении представляют военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области.

"Проведение совместного тактического учения направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран", - сказали в министерстве.

Отмечается, что на церемонии открытия учений представитель сухопутных войск пакистанской армии отметил важность стратегического партнерства России и Пакистана, которое положительно сказывается на безопасности в регионе.

Напомним, что совместное российско-пакистанское тактическое учение "Дружба" проводится с 2016 года. В 2024 году оно проходит с 14 по 26 октября также на базе национального антитеррористического центра "Пабби".

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