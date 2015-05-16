Российские и китайские военные корабли вошли в Средиземное море

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Российские и китайские боевые корабли прибыли в Средиземное море для проведения учений. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель Минобороны Игорь Дыгало, информирует Report.

"Накануне отряд боевых кораблей в составе сторожевого корабля "Линь И", сторожевого корабля "Вэй Фан" ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), ракетного корабля на воздушной подушке "Самум" Черноморского флота России, а также гвардейского ракетного крейсера "Москва", осуществляющего движение самостоятельно, завершили прохождение Черноморской проливной зоны Босфор - Дарданеллы, и прибыли в Средиземное море", - сказал Дыгало.

Российские и китайские боевые корабли приступили к пополнению запасов в точках встречи в акватории Средиземного моря.

Планируется, что 17 мая корабли ВМС НОАК и ВМФ России объединятся в единую группировку, что станет началом проведения активной фазы российско-китайских военно-морских учений.