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Российские и белорусские вузы исключат из рейтингов агентства QS

Российские и белорусские вузы исключат из рейтингов агентства QS Рейтинговое агентство QS (Quacquarelli Symonds) решило прекратить сотрудничество с Россией на фоне ситуации на Украине, также из новых рейтингов будут исключены российские и белорусские вузы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
Другие страны
8 марта 2022 г. 10:59
Российские и белорусские вузы исключат из рейтингов агентства QS

Рейтинговое агентство QS (Quacquarelli Symonds) решило прекратить сотрудничество с Россией на фоне ситуации на Украине, также из новых рейтингов будут исключены российские и белорусские вузы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Теперь мы скроем российские и белорусские организации из новых рейтинговых списков QS и прекратим продвижение российских университетов и России как страны для учебы. Мы прекращаем любое взаимодействие с новыми клиентами в России и приостанавливаем активное взаимодействие с российскими клиентами", - говорится в заявлении компании.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Belarus universitetləri QS reytinqindən çıxarılacaq

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