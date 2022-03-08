Российские и белорусские вузы исключат из рейтингов агентства QS

Рейтинговое агентство QS (Quacquarelli Symonds) решило прекратить сотрудничество с Россией на фоне ситуации на Украине, также из новых рейтингов будут исключены российские и белорусские вузы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Рейтинговое агентство QS (Quacquarelli Symonds) решило прекратить сотрудничество с Россией на фоне ситуации на Украине, также из новых рейтингов будут исключены российские и белорусские вузы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Теперь мы скроем российские и белорусские организации из новых рейтинговых списков QS и прекратим продвижение российских университетов и России как страны для учебы. Мы прекращаем любое взаимодействие с новыми клиентами в России и приостанавливаем активное взаимодействие с российскими клиентами", - говорится в заявлении компании.