Российские хакеры атакуют мобильные устройства украинских военных.
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Российские хакеры связанные с ГРУ пытаются похитить информацию, имеющую большое значение для продолжающегося контрнаступления Украины.
Для этого они используют вредоносное программное обеспечение, с помощью которого атакуют мобильные устройства на базе Android, принадлежащие украинским военным.
С предупреждением о вредоносной программе Infamous Chisel выступили представители американских служб кибербезопасности и их коллеги из Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии.
Программа сканирует файлы, мониторит коммуникации и "периодически похищает чувствительную информацию".
Американское Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) описало программу как "набор компонентов, обеспечивающих постоянный доступ к зараженному устройству Android, которые периодически собирают и выводят информацию о жертве".