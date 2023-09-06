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Российские хакеры атакуют мобильные устройства украинских военных

Российские хакеры атакуют мобильные устройства украинских военных С предупреждением выступили представители служб кибербезопасности США и четырех других стран
Другие страны
6 сентября 2023 г. 19:20
Российские хакеры атакуют мобильные устройства украинских военных

Российские хакеры атакуют мобильные устройства украинских военных.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в подобным предупреждением выступили представители служб кибербезопасности США и еще четырех стран.

Российские хакеры связанные с ГРУ пытаются похитить информацию, имеющую большое значение для продолжающегося контрнаступления Украины.

Для этого они используют вредоносное программное обеспечение, с помощью которого атакуют мобильные устройства на базе Android, принадлежащие украинским военным.

С предупреждением о вредоносной программе Infamous Chisel выступили представители американских служб кибербезопасности и их коллеги из Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии.

Программа сканирует файлы, мониторит коммуникации и "периодически похищает чувствительную информацию".

Американское Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) описало программу как "набор компонентов, обеспечивающих постоянный доступ к зараженному устройству Android, которые периодически собирают и выводят информацию о жертве".

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