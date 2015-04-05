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    ​Российская сторона эвакуировала еще 312 человек из Йемена

    В период со 2 апреля Россия эвакуировала из Саны более 900 человек

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Россия продолжила эвакуационные мероприятия по вывозу россиян и граждан других стран из Йемена.

    Как передает Report, на сайте внешнеполитического ведомства России сообщается, что в числе эвакуированных 67 граждан России и 245 граждан Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Киргизии, а также Кубы, Египта, Сирии и Йемена.

    В сообщении также говорится, что гуманитарная акция осуществлялась в координации с представителями властей Саудовской Аравии, Египта и Йемена.

    Накануне, 4 апреля, МИД открыл горячую линию для родственников граждан, которых эвакуируют из Йемена. Контактный телефон, по которому можно уточнить время и место их прибытия в Москву — +7 (495) 926-55-11.

    В период со 2 апреля Россия эвакуировала из Саны более 900 человек.

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