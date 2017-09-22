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    Российская подлодка уничтожила базы подготовки боевиков в сирийской Хаме

    Целями стали объекты боевиков Джебхат-ан-Нусры в провинции Идлиб на расстоянии около трехсот километров от подлодки© Министерство обороны РФ

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Подлодка Черноморского флота "Великий Новгород" атаковала крылатыми ракетами "Калибр" объекты террористов в Сирии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Пуск состоялся из подводного положения из акватории Средиземного моря в 10 часов 11 минут. Целями стали объекты боевиков "Джебхат-ан-Нусры" в провинции Идлиб на расстоянии около трехсот километров от подлодки.

    Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.

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