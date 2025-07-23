Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной

Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной

Российская делегация, возглавляемая помощником президента РФ Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул на переговоры по украинскому урегулированию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Самолет с российской делегацией только что приземлился", - сказали в службах аэропорта.

Напомним, ранее в Турцию прибыла украинская делегация. Сообщалось, что во время переговоров с российской стороной они планирует в Стамбуле обсудить возможную встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.