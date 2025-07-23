О нас

Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной

Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной
Другие страны
23 июля 2025 г. 16:45
Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной

Российская делегация, возглавляемая помощником президента РФ Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул на переговоры по украинскому урегулированию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Самолет с российской делегацией только что приземлился", - сказали в службах аэропорта.

Напомним, ранее в Турцию прибыла украинская делегация. Сообщалось, что во время переговоров с российской стороной они планирует в Стамбуле обсудить возможную встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Russian delegation arrives in Istanbul for Ukraine talks
Версия на азербайджанском языке Rusiya nümayəndə heyəti Ukrayna ilə danışıqlarda iştirak etmək üçün İstanbula gəlib

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi