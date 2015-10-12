​Российская авиация в Сирии совершила за сутки 64 боевых вылета

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Российские военные продолжили авиаудары по позициям боевиков в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Воздушное прикрытие российских ударных групп на постоянной основе осуществляется истребителями Су-30. С авиабазы «Хмеймим» совершено 64 боевых вылета самолетов Су-34, Су-24м и Су-25СМ по 63 объектам в провинциях Хама, Латакия, Идлиб и Ракка. После выполнения боевых задач все самолеты российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике успешно вернулись на базовый аэродром «Хмеймим», — заявил он.

Конашенков уточнил, что за сутки российская авиагруппа уничтожила 54 укрепленных района, один полевой командный пункт, четыре лагеря, семь складов боеприпасов, артиллерийскую и минометную батареи «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

«Данные радиоперехватов свидетельствуют о росте панических настроений среди бандформирований террористической организации ИГИЛ», — заявил Конашенков, добавив, что перехваты зафиксировали требования полевых командиров террористов о срочном восполнении уничтоженных боеприпасов и вооружений.