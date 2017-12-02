Российская авиация разбомбила объекты ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Шесть российских дальних бомбардировщиков нанесли групповой удар по объектам боевиков террористической группировки ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

«Взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, самолеты поразили опорные пункты и технику террористов. Все назначенные цели были уничтожены, что подтверждено средствами объективного контроля, осуществляемого с помощью специальных технических средств», — сказано в сообщении.

Отмечается, что прикрытие бомбардировщиков обеспечивали истребители Су-30СМ, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.