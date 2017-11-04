Российская авиация нанесла удар по объектам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

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Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России нанесли групповой авиаудар по объектам террористов "Исламского государства" (ИГ) в Сирии, в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"4 ноября 2017 года дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор", - сообщили в министерстве обороны России.

Целями для поражения стали склады вооружения и боеприпасов террористов, а также командные пункты бандформирований ИГ.

"Данными объективного контроля подтверждается поражение всех назначенных объектов. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - уточнили в ведомстве.