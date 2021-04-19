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Российская армия уничтожила 200 террористов в Сирии

Российская армия уничтожила 200 террористов в Сирии ВКС России нанесли авиаудар по базе подготовки террористов под сирийской Пальмирой. В результате было уничтожено до 200 боевиков и около полутонны боеприпасов. Также авиации удалось уничтожить два укрытия террористов
Другие страны
19 апреля 2021 г. 23:51
Российская армия уничтожила 200 террористов в Сирии

Военно-космические силы России нанесли авиаудар по базе подготовки террористов под сирийской Пальмирой. В результате было уничтожено до 200 боевиков и около полутонны боеприпасов. Также авиации удалось уничтожить два укрытия террористов.

Как передает Report со ссылкой на российскую прессу, об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих стороны в Сирии Александр Карпов.

Он рассказал, что российские военные получили данные о создании замаскированной базы боевиков северо-восточнее Пальмиры. На ней велось формирование боевых групп, которые должны были заниматься терактами в разных частях страны. Там же собирали взрывные устройства.

Информацию подтвердили сразу несколько источников, после чего ВКС России разбомбили укрытия террористов. В ходе удара были уничтожены еще и 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

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Версия на азербайджанском языке Suriyada 200-ə yaxın terrorçu hava zərbəsi ilə məhv edilib

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