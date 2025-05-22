О нас

Росрыболовство предложило продлить коммерческий запрет на вылов осетров в Каспийском море

Росрыболовство предложило продлить коммерческий запрет на вылов осетров в Каспийском море Росрыболовство предлагает прикаспийским странам (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) продлить коммерческий запрет на вылов осетров в Каспийском море.
Другие страны
22 мая 2025 г. 14:04
Росрыболовство предложило продлить коммерческий запрет на вылов осетров в Каспийском море

Росрыболовство предлагает прикаспийским странам (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) продлить коммерческий запрет на вылов осетров в Каспийском море.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил на XI Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

"Основная наша задача - продолжить коммерческий запрет на вылов осетровых, если мы говорим о самом ценном запасе Каспия", - сказал он, напомнив о том, что запрет этот был введен прикаспийскими странами в 2013 году.

По его словам, ихтиофауна Каспия насчитывает 150 видов, из них 30 - промысловые. В настоящее время вылов осетровых на Каспии разрешен только в рамках научных исследований либо в рамках воспроизводства.

Шестаков также высказался за продолжение взаимодействия в работе по воспроизводству осетров и выпуску молоди, а также по проведению рыбоохранных мероприятий.

Прикаспийские страны в декабре 2024 года продлили на 2025 год запрет на коммерческий вылов осетровых.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых в Каспийском бассейне отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
20 мая 2025 г. 12:01
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
Глава МИД: Германия готова тратить 5% от ВВП на оборону
Глава МИД: Германия готова тратить 5% от ВВП на оборону
15 мая 2025 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi