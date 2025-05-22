Росрыболовство предложило продлить коммерческий запрет на вылов осетров в Каспийском море

Росрыболовство предлагает прикаспийским странам (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) продлить коммерческий запрет на вылов осетров в Каспийском море.

Росрыболовство предлагает прикаспийским странам (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) продлить коммерческий запрет на вылов осетров в Каспийском море.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил на XI Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

"Основная наша задача - продолжить коммерческий запрет на вылов осетровых, если мы говорим о самом ценном запасе Каспия", - сказал он, напомнив о том, что запрет этот был введен прикаспийскими странами в 2013 году.

По его словам, ихтиофауна Каспия насчитывает 150 видов, из них 30 - промысловые. В настоящее время вылов осетровых на Каспии разрешен только в рамках научных исследований либо в рамках воспроизводства.

Шестаков также высказался за продолжение взаимодействия в работе по воспроизводству осетров и выпуску молоди, а также по проведению рыбоохранных мероприятий.

Прикаспийские страны в декабре 2024 года продлили на 2025 год запрет на коммерческий вылов осетровых.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых в Каспийском бассейне отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.