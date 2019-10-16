Росавиация разрешила авиакомпании полеты в Грузию

Росавиация разрешила авиакомпании S7 полеты в Кутаиси (Грузия).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, авиакомпания сможет выполнять до семи рейсов в неделю.

"Это нормальная практика, когда авиакомпании продлевают свой допуск на выполнение полетов для того, чтобы иметь возможность в случае открытия воздушного сообщения начать полеты без замедления, - сообщил ТАСС официальный представитель Росавиации, отметив, что как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания "Сибирь" сможет воспользоваться этим правом.