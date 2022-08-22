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Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 29 августа.
Другие страны
22 августа 2022 г. 10:14
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России до 29 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа 2022 г.", - отмечается в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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Версия на английском языке Rosaviatsiya extends temporary ban on flights to 11 Russian airports

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