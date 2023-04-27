"Росатом": Строительство объектов АЭС "Аккую" в Турции идет с опережением графика

Госкорпорация "Росатом" строит машинные залы АЭС "Аккую" на юге Турции с опережением графика, три объекта из четырех будут готовы уже в 2023 году.

Госкорпорация "Росатом" строит машинные залы АЭС "Аккую" на юге Турции с опережением графика, три объекта из четырех будут готовы уже в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявила генеральный директор АО "Аккую нуклеар" Анастасия Зотеева.

"Машзалы наши мы строим быстрее, чем запланировали. Думаю, что к концу этого года в первом приближении, может быть, три машзала уже будут готовы из четырех, ну и в следующем [году] завершим четвертый", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

27 апреля в Мерсине запланирована церемония доставки первого ядерного топлива для первого блока АЭС. Российский президент Владимир Путин, как ожидается, примет участие в мероприятии по видеосвязи. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также намерен принять участие в режиме видеосвязи после отмены поездки на АЭС "Аккую" из-за плохого самочувствия.

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве, заключенного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года. Госкорпорация "Росатом" является мажоритарным акционером компании "Аккую нуклеар", принявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции.