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Роналду не исключил, что будет выступать до тех пор, пока не сыграет с сыном

Роналду не исключил, что будет выступать до тех пор, пока не сыграет с сыном Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду не исключил, будет выступать до тех пор, пока не сыграет с 11-летним сыном.
Другие страны
14 мая 2022 г. 05:40
Роналду не исключил, что будет выступать до тех пор, пока не сыграет с сыном

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду не исключил, будет выступать до тех пор, пока не сыграет с 11-летним сыном.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Мой сын сказал мне: Папа, продолжай играть еще несколько лет, я хочу сыграть с тобой. Сделать это очень трудно, но я могу попытаться", - отметил Роналду.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) португальский форвард принял участие в 30 матчах, в которых ему удалось забить 18 мячей, а также сделать три результативные передачи. Кроме того, Роналду забил семь мячей в Лиге чемпионов.

"Красные дьяволы" набрали 58 очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

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