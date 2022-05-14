Роналду не исключил, что будет выступать до тех пор, пока не сыграет с сыном

Роналду не исключил, что будет выступать до тех пор, пока не сыграет с сыном

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду не исключил, будет выступать до тех пор, пока не сыграет с 11-летним сыном.

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