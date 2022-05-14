Роналду не исключил, что будет выступать до тех пор, пока не сыграет с сыном

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду не исключил, будет выступать до тех пор, пока не сыграет с 11-летним сыном.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
"Мой сын сказал мне: Папа, продолжай играть еще несколько лет, я хочу сыграть с тобой. Сделать это очень трудно, но я могу попытаться", - отметил Роналду.
В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) португальский форвард принял участие в 30 матчах, в которых ему удалось забить 18 мячей, а также сделать три результативные передачи. Кроме того, Роналду забил семь мячей в Лиге чемпионов.
"Красные дьяволы" набрали 58 очков и занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.