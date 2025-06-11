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Роман Скляр: Казахстан и Словакия могут обсудить возможность поставок вооружения и нефти

Роман Скляр: Казахстан и Словакия могут обсудить возможность поставок вооружения и нефти Роман Скляр: Казахстан и Словакия могут обсудить возможность поставок вооружения и нефти
Другие страны
11 июня 2025 г. 11:02
Роман Скляр: Казахстан и Словакия могут обсудить возможность поставок вооружения и нефти

В ходе визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Астану стороны могут затронуть вопрос поставок вооружения в Казахстан.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

По его словам, Казахстан и Словакия обладают потенциалом для расширения сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, машиностроение, туризм.

Ожидается, что речь пойдет и о возобновлении поставок казакхстанской нефти, отметил Роман Скляр.

"Ранее Словакия традиционно закупала около трех миллионов тонн казахстанской нефти, но в последние годы из -за логистических проблем, они были приостановлены", - сказал вице-премьер.

Скляр отметил, что товарооборот между двумя странами по итогам прошлого года составил более $140 млн, что на 1,1% выше чем в 2023 году.

Он также напомнил, что сегодня в рамках визита состоится казахстанско-словацкий бизнес форум.

Отметим, что по официальным данным казахстанской стороны, основу казахстанского экспорта в Словакию составляют товары металлургической и химической промышленности, такие как медь, ферросплавы, уран, нефтепродукты, цинк и алюминий необработанные, плоский прокат горячекатаный, природный газ.

Из Словакии в Казахстан в основном поступают машины и комплектующие, различные техника и оборудование, строительные материалы, лекарственные средства, продукты питания, текстиль, мебель и другие товары народного потребления.

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