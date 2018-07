​Rolling Stones впервые дали концерт на Кубе

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Легендарная рок-группа Rolling Stones в субботу дала первый в своей истории концерт на Кубе, где в течение долгих лет ее музыка была под запретом для публичного воспроизведения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Привет, Гавана, доброй ночи, мой народ Кубы", - приветствовал по-испански собравшихся на бесплатном выступлении зрителей лидер "роллингов" Мик Джаггер. По сообщению мексиканского портала Excelsior, примерная аудитория концерта на стадионе Ciudad Deportiva составляет 400 тыс. человек.

Выступление музыканты начали со знаменитой песни Jumping Jack Flash, записанной еще в 1968 году. Именно в те времена музыка группы попала под запрет на острове, а ее поклонники были вынуждены тайно обмениваться подпольными записями. Второй песней концерта стала It's only rock and roll.

На Кубу музыканты прибыли по завершении большого латиноамериканского турне, в ходе которого посетили Аргентину, Бразилию, Чили, Колумбию, Мексику и Перу.