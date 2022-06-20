Рокка переизбрали на пост главы МФКК

Президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка (Италия) переизбран на этот пост на второй четырехлетний срок полномочий. Выборы состоялись на 23-й Генеральной ассамблее МФКК в Женеве.

Президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка (Италия) переизбран на этот пост на второй четырехлетний срок полномочий. Выборы состоялись на 23-й Генеральной ассамблее МФКК в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу организации, Рокка был избран представителями 192 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Выступая на ассамблее, президент МФКК отметил важную гуманитарную задачу, которую решают 14 млн волонтеров организации в нынешнее "крайне турбулентное время" в условиях "глобальной экономической нестабильности, нехватки продовольствия, кризиса с климатом и чрезвычайных ситуаций в здравоохранении". В этой связи он призвал международное сообщество уделить приоритетное внимание "глобальной солидарности".

Франческо Рокка родился в 1965 году в Риме. По профессии юрист. С 1980-х годов занимался волонтерской деятельностью. В 2003 году был назначен генеральным директором больницы Сант-Андреа в итальянской столице. В 2013 году избран президентом Красного Креста Италии, а в 2017 году - президентом МФКК.