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Рок Хаокас: Мировые державы должны прекратить игнорировать последствия колониализма

Рок Хаокас: Мировые державы должны прекратить игнорировать последствия колониализма Мировые державы должны уделить должное внимание разрушительным последствиям колониальной политики, как это делает Азербайджан.
Другие страны
20 октября 2023 г. 17:19
Рок Хаокас: Мировые державы должны прекратить игнорировать последствия колониализма

Мировые державы должны уделить должное внимание разрушительным последствиям колониальной политики, как это делает Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил координатор по внешним вопросам профсоюза эксплуатируемых и Канакских рабочих Рок Хаокас на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" в Баку.

По его словам, Новая Каледония, к сожалению, стала еще более зависимой от Франции.

"В период пандемии COVID-19 в Новой Каледонии состоялся референдум, однако его результаты были фальсифицированы. Влияние Франции наблюдается также в военной и оборонной сферах. Жители Новой Каледонии имеют право на самоопределение и мы ищем пути решения вопроса. Каледонцы должны быть независимыми и свободными",- сказал он.

Хаокас также подчеркнул, что мировые державы должны прекратить игнорировать проблему колониализма, и уделить должное внимание разрушительным последствиям колониальной политики, как это делает Азербайджан.

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Версия на английском языке Rock Haocas: World powers should stop ignoring consequences of colonialism
Версия на азербайджанском языке Rok Xaokas: “Böyük dövlətlər müstəmləkəçiliyin nəticələrinə diqqət yetirməlidir”

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