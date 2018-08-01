Родственники жертв пожаров в Греции подали на власти в суд

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Первый иск против властей Греции в связи с гибелью людей в результате пожаров был подан родственниками погибших, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что иск подали родственники людей, погибших в курортном поселке Неос Вутзас на северо-востоке Аттики.
Ответчиками по данному делу выступят генеральный секретарь по гражданской обороне министерства внутренних дел Греции Яннис Капакис, губернатор столичной области Аттика Рена Дуру, мэр города Маратон Илиас Псинакис, а также ряд чиновников более низкого ранга, сотрудники полиции и пожарной службы. Уточняется, что иск подали родственники людей, погибших в курортном поселке Неос Вутзас на северо-востоке Аттики.
Число жертв лесных пожаров в пригородах Афин достигло 91. В конце июля первый заместитель министра внутренних дел Никос Тоскас заявил, что следственные органы располагают свидетельствами того, что причиной катастрофических пожаров на востоке столичной области Аттика стали поджоги.
Tural AsadiАвтор новости
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