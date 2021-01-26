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Родственники умерших в Ухане захотели рассказать ВОЗ “правду о коронавирусе”

Родственники умерших в Ухане захотели рассказать ВОЗ “правду о коронавирусе” Близкие умерших от коронавируса утверждают, государство замалчивало опасность вируса в начале эпидемии и скрывало смерти
Другие страны
26 января 2021 г. 17:35
Родственники умерших в Ухане захотели рассказать ВОЗ “правду о коронавирусе”

Родственники умерших из-за коронавируса SARS-CoV-2 в китайском Ухане захотели встретиться с приехавшими в страну экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы вопреки усилиям китайских властей донести правду о происходившем в 2020 году. Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

"Надеюсь, эксперты ВОЗ не станут инструментом распространения лжи. Мы без устали выясняем правду. Это было преступление, и мы не хотим, чтобы ВОЗ явилась в Китай, чтобы покрывать эти преступления", — заявил Жэн Хай, отец которого умер от COVID-19 в феврале прошлого года, заразившись в Ухане.

По словам Хая, государство замалчивало опасность вируса в начале эпидемии и скрывало смерти, а теперь давит на родственников умерших, которые пытаются уличить его во лжи: его и других активистов многократно допрашивали и угрожали увольнением с работы за общение с иностранной прессой. Когда в Китай прилетели эксперты ВОЗ, государство удалило чаты, где общаются активисты.

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