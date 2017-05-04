Родственники жертв атаки в Сан-Бернардино подали в суд на соцсети

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Родственники жертв атаки в американском городе Сан-Бернардино, произошедшей в 2015 году, в среду подали в суд на социальные сети Twitter, Facebook и поисковик Google, обвинив их в оказании поддержки террористической организации "Исламское государство", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что в ходе атаки в калифорнийском городе Сан-Бернардино 2 декабря 2015 года Сайед Ризван Фарук и его жена Ташфин Малик застрелили 14 человек, после чего через несколько часов были сами застрелены в перестрелке с ФБР. Террористы до теракта заявили, что действуют от имени террористической группировки "Исламское государство".

Иск был подан родственниками троих погибших в результате атаки в окружной суд штата Калифорния. В иске указывается, что компании Twitter, Facebook и Google позволили ИГ заниматься пропагандой экстремизма и вербовать новых членов. Семьи погибших также обвинили компании в оказании материальной поддержки террористической группировке, добавив, что размещаемый в социальных сетях онлайн-контент способствовал радикализации террористов.