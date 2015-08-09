Родные жертв крушения А320 во Франции хотят, чтобы дело рассмотрел суд в США

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Семьи жертв катастрофы самолета германской авиакомпании Germanwings во Франции, унесшей жизни 150 человек, хотят, чтобы дело о трагедии было рассмотрено судом в США. Об этом сообщил юрист Эльмар Гимулла, который представляет интересы родственников более 30 погибших, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовимся подать иск в США и считаем, что у этого дела есть все шансы, чтобы его рассмотрели в Соединенных Штатах", - приводит сегодня слова адвоката газета Bild am Sontag.

По его словам, "в первую очередь речь идет о том, чтобы посредством местной внесудебной системы сбора доказательства установить, как стало возможным, что второй пилот был допущен к управлению самолетом с явными психическими проблемами и соответствующим анамнезом".

В конце июля родные жертв трагедии отклонили предложение авиаперевозчика Lufthansa о компенсациях, сочтя их недостаточными. Денежной компенсации в размере 25 тыс. евро "слишком мало", заявлял Эльмар Гимулла, потребовав по меньшей мере 100 тыс евро. "Близкие жертв возмущены поведением авиакомпании", - говорил адвокат.

Теперь же юрист говорит, что "сумма компенсации в исковом заявлении еще не обозначена, однако это будут определять уже американские законы". При этом издание утверждает, что в США родственники жертв подобных трагедий получают компенсации в несколько раз больше, чем в ФРГ.