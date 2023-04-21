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Родители погибших при пожаре солдат перекрыли улицы в Ереване

Родители погибших при пожаре солдат перекрыли улицы в Ереване Участники акции требуют встречи с премьер-министром и главой оборонного ведомства.
Другие страны
21 апреля 2023 г. 12:23
Родители погибших при пожаре солдат перекрыли улицы в Ереване

Родители военнослужащих, погибших при пожаре в воинской части в селе Азат, с раннего утра проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, они требуют встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром обороны Суреном Папикяном.

Родные погибших военных не согласны с официальным заявлением властей о том, что 15 солдат сгорели из-за неосторожных действий капитана, который якобы использовал бензин для розжига печки. По их словам, предварительное следствие порождает множество вопросов.

Спустя час после того, как ответа не последовало из кабмина, родители перекрыли все улицы, ведущие к площади Республики.

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