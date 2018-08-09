Родители Меланьи Трамп получили американское гражданство

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Родители первой леди США Меланьи Трамп, уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс, получили американское гражданство.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в своем Twitter.

Адвокат Кнавсов Майкл Уилдс в феврале сообщил, что родители супруги действующего президента получили статус постоянных жителей США (гринкарту). Данное известие спровоцировало критику в адрес президента Трампа. Сейчас законные иммигранты имеют право подавать петицию на въезд в страну своих родственников, включая супругов, детей, братьев и сестер, а также родителей. Именно этой нормой действующего законодательства воспользовались родители Меланьи Трамп.

"Ближайшие родственники со стороны жены (президента США — ред.), родители Меланьи Трамп, теперь граждане США. Сегодня они произнесли клятву в Нью-Йорке", — пишет О'Доннелл.

По ее словам, Белый Дом отказался от каких-либо комментариев.