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Роберто Монтелла переизбран генеральным секретарем ПА ОБСЕ

Роберто Монтелла переизбран генеральным секретарем ПА ОБСЕ Роберто Монтелла переизбран на пост Генерального секретаря Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Другие страны
29 июня 2024 г. 14:21
Роберто Монтелла переизбран генеральным секретарем ПА ОБСЕ

Роберто Монтелла переизбран на пост генерального секретаря Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ.

Новый мандат Р. Монтелла начнется 1 января 2026 года и закончится 31 декабря 2030 года.

Генеральный секретарь несет общую ответственность за управление делами Ассамблеи, обеспечение эффективности работы Секретариата и надзор за его отделениями в Копенгагене и Вене, а также за выполнение решений Бюро, Постоянного комитета и Ассамблеи.

Напомним, что Р. Монтелла впервые занял данную должность в январе 2016 года. В 2019 году Постоянный комитет переизбрал его на второй пятилетний срок, который начался 1 января 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Roberto Montella yenidən ATƏT PA-nın Baş katibi seçilib

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