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Роберта Метсола выразила соболезнования Турции в связи с пожаром в отеле в Болу

Роберта Метсола выразила соболезнования Турции в связи с пожаром в отеле в Болу Президент Европейского парламента Роберта Метсола выразила соболезнования Турции в связи с пожаром на горнолыжном курорте страны.
Другие страны
21 января 2025 г. 18:09
Роберта Метсола выразила соболезнования Турции в связи с пожаром в отеле в Болу

Президент Европейского парламента Роберта Метсола выразила соболезнования Турции в связи с пожаром на горнолыжном курорте страны.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией она поделилась в своем аккаунте в социальной сети X.

"Мы глубоко опечалены трагическим происшествием в Болу и скорбим вместе с близкими погибших. Хочу выразить благодарность спасателям, которые сделали все возможное, чтобы спасти жизни людей. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - написала президент Европарламента.

Напомним, что в отеле горнолыжного центра Карталкая в турецком регионе Болу произошел пожар, в результате которого 66 человек погибли, 51 получил ранения.

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Версия на азербайджанском языке Roberta Metsola Bolu şəhərində baş verən yanğınla əlaqədar Türkiyəyə başsağlığı verib

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