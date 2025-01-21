Роберта Метсола выразила соболезнования Турции в связи с пожаром в отеле в Болу

Президент Европейского парламента Роберта Метсола выразила соболезнования Турции в связи с пожаром на горнолыжном курорте страны.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола выразила соболезнования Турции в связи с пожаром на горнолыжном курорте страны.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией она поделилась в своем аккаунте в социальной сети X.

"Мы глубоко опечалены трагическим происшествием в Болу и скорбим вместе с близкими погибших. Хочу выразить благодарность спасателям, которые сделали все возможное, чтобы спасти жизни людей. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - написала президент Европарламента.

Напомним, что в отеле горнолыжного центра Карталкая в турецком регионе Болу произошел пожар, в результате которого 66 человек погибли, 51 получил ранения.