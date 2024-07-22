Роберт Кеннеди: Только я могу победить Трампа

Роберт Кеннеди - младший, участвующий в президентских выборах в США в качестве независимого кандидата, заявил, что только он в состоянии одержать верх над кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Роберт Кеннеди - младший, участвующий в президентских выборах в США в качестве независимого кандидата, заявил, что только он в состоянии одержать верх над кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Как сообщает Report, об этом она заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вело агентство Associated Press.

"Нет другого кандидата, который мог бы победить Дональда Трампа. Я верю, что могу победить на этих выборах", - сказал Кеннеди-младший.

"Сейчас наша страна поляризована сильнее, чем когда-либо после Гражданской войны в США, и никто не видит этому конца. Если президент [США Джо] Байден будет избран, ситуация станет более токсичной. Если будет избран экс-президент Трамп, она тоже ухудшится", - заключил политик.