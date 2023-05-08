Роберт Кеннеди-младший: ЦРУ стоит за убийством Джона Кеннеди

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США было причастно к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США было причастно к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди.

Как передает Report, об этом в интервью The New York Post заявил его племянник, кандидат в президенты страны Роберт Кеннеди-младший.

По его словам, у него есть доказательства причастности ЦРУ к убийству его дяди.

"ЦРУ было причастно к его убийству, тому есть убедительные доказательства. Полагаю, что сейчас каких-либо обоснованных сомнений в этом нет", - сказал он и указал, что ведомство не только было замешано в убийстве, но и в "заметании следов" преступления.

Политик является сыном сенатора Роберта Кеннеди (1925-1968) и приходится племянником бывшему американскому лидеру Джону Кеннеди (1917-1963). Кеннеди-младший последовательно выступает против вакцинации и является экологическим активистом.

В декабре прошлого года американская администрация обнародовала более 13 тыс. документов, касающихся убийства Джона Кеннеди. Тем не менее по решению властей США часть документов остается засекреченной.