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Роберт Брито: Венесуэла продолжит борьбу в вопросе обеспечения гендерного равенства

Роберт Брито: Венесуэла продолжит борьбу в вопросе обеспечения гендерного равенства Венесуэла продолжит борьбу в вопросе гендерного равенства до тех пор, пока не удастся достичь всех поставленных целей.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 17:56
Роберт Брито: Венесуэла продолжит борьбу в вопросе обеспечения гендерного равенства

Венесуэла продолжит борьбу в вопросе гендерного равенства до тех пор, пока не удастся достичь всех поставленных целей.

Как передает Report, об этом заявил советник постоянного представительства Венесуэлы при ООН Роберт Александр Поведа Брито, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По его словам, вопрос защиты прав женщин и девушек является одним из наиболее актуальных в наши дни.

Дипломат подчеркнул, что для обеспечения этого необходимо использовать все доступные инструменты давления, в том числе санкции, административное и уголовное наказания против нарушителей.

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Версия на азербайджанском языке Robert Brito: “Venesuela gender bərabərliyi uğrunda mübarizəni davam etdirəcək”

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