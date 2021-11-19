О нас
Report Georgia
Аудио новости

РКК/YPG совершила теракт в Сирии, есть погибшие и раненые

РКК/YPG совершила теракт в Сирии, есть погибшие и раненые Террористическая группа РКК/YPG запустила ракеты в районе Африн в Сирии, который граничит с Турцией.
Другие страны
19 ноября 2021 г. 21:51
РКК/YPG совершила теракт в Сирии, есть погибшие и раненые

Террористическая группа РКК/YPG запустила ракеты в районе Африн в Сирии, который граничит с Турцией.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщило министерство национальной обороны Турции.

По предварительным данным, в результате ударов трое мирных жителей погибли и еще 10 получили ранения. Пострадавшие доставлены в местную больницу.

Отмечается, что по центру Африна было выпущено 6 ракет. Выявленные террористические цели были немедленно обстреляны турецкими вооруженными силами.

Инцидент расследуется.

Отметим, что ВС Турции проводят в Африне антитеррористическую операцию "Оливковая ветвь".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоPKK/YPG Suriyada terror aktı törədib, ölənlər və yaralananlar var

Самое важное

ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
19 ноября 2021 г. 11:24
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
18 ноября 2021 г. 21:53
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
18 ноября 2021 г. 20:53
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в товузском направлении
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в товузском направлении
18 ноября 2021 г. 15:46
Сахиба Гафарова: На такие шаги Армении в будущем будет дан адекватный ответ
Сахиба Гафарова: На такие шаги Армении в будущем будет дан адекватный ответ
17 ноября 2021 г. 23:46
Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО
ФотоАзербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО
17 ноября 2021 г. 20:36
Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов включены в список журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей
Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов включены в список журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей
17 ноября 2021 г. 15:02
Генпрокуратура: В связи с провокацией Армении на границе заведено уголовное дело
Генпрокуратура: В связи с провокацией Армении на границе заведено уголовное дело
17 ноября 2021 г. 11:58
МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе
МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе
16 ноября 2021 г. 18:17
Минобороны Азербайджана: Противник в панике оставляет свои позиции
Минобороны Азербайджана: Противник в панике оставляет свои позиции
16 ноября 2021 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi