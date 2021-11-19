РКК/YPG совершила теракт в Сирии, есть погибшие и раненые

Террористическая группа РКК/YPG запустила ракеты в районе Африн в Сирии, который граничит с Турцией.
Как передает Report, об этом в Twitter сообщило министерство национальной обороны Турции.
По предварительным данным, в результате ударов трое мирных жителей погибли и еще 10 получили ранения. Пострадавшие доставлены в местную больницу.
Отмечается, что по центру Африна было выпущено 6 ракет. Выявленные террористические цели были немедленно обстреляны турецкими вооруженными силами.
Инцидент расследуется.
Отметим, что ВС Турции проводят в Африне антитеррористическую операцию "Оливковая ветвь".
Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Afrin kent merkezine 6 füze atan teröristler ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 10 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri TSK tarafından derhâl ateş altına alındı. pic.twitter.com/bED1k2JxoH