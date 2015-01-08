​Ризван Гусейнов: Во французском обществе пытаются сформировать негативное мнение о мусульманах-эмигрантах

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ "Во французском обществе пытаются сформировать негативное мнение об исламе и мусульманах-эмигрантах".

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Института прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ризван Гусейнов.

"Во-первых, надо отметить, что произошедшее во Франции событие действительно является терактом, то есть убийство людей ни в коей мере не должно иметь места, тем более на религиозной почве", - заявил Р.Гусейнов.

Он высказал мнение, что в Германии, Франции, Великобритании, которые определяют европейскую политику и где проживает наибольшее количество мусульманских мигрантов, лозунг "Свобода, равенство, братство" подвергается серьезному испытанию.

"Выясняется, что все-таки мигранты не могут претендовать на те же права, что и коренное население. Это коллизия наблюдается не только в Европе, это старая проблема во всех странах мира, в том числе и за океаном - в США", - пояснил сотрудник института.

Р.Гусейнов подчеркнул, что в Европе в последнее время четко виден след провокаций - в Германии, Франции, Великобритании растут антиисламские настроения.

По его словам, произошедшее во Франции совершено людьми, которые либо при попустительстве французских властей, либо при их поддержке уехали в Сирию или Ирак воевать на стороне ИГИЛ.

"Опять-таки, считаю произошедшее неслучайным. Более того, я считаю ошибочным связывать нападение на редакцию с публикацией карикатур на Пророка ислама три года назад. Думаю, это чистейшей воды технологическая информационная "приманка". Чувствуется, что причина создана искусственно, возможно, чтобы сформировать соответствующее мнение в обществе", - убежден сотрудник института.

По его мнению, подобного рода нападения сразу превращаются в "продукт пиара" для всякого рода мер ужесточения по отношению к мусульманам, к мигрантам, к исламскому миру.

"По всей видимости, в Европе, осознав, что исламский фактор будет в будущем играть все более серьезную роль во внутренней политике, социальной жизни европейских государств, решили не очень хорошими технологиями попытаться упредить и пресечь этот процесс", - резюмировал Р.Гусейнов.