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ООН: Риск применения ядерного оружия достиг максимума со времен холодной войны

ООН: Риск применения ядерного оружия достиг максимума со времен холодной войны Риск применения ядерного оружия достиг максимального уровня со времен холодной войны.
Другие страны
3 апреля 2023 г. 21:00
ООН: Риск применения ядерного оружия достиг максимума со времен холодной войны

Риск применения ядерного оружия достиг максимального уровня со времен холодной войны.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Исуми Накамицу, выступая на заседании комиссии ООН в этой области.

По ее словам, "рост опасной ядерной риторики" является "мрачным напоминанием о том, что ядерные риски очень реальны". "Риск применения ядерного оружия - намеренного или случайного из-за просчета, недопонимания, неверного восприятия - выше, чем когда-либо во время разгара холодной войны", - считает Накамицу.

"Многочисленные тенденции увеличили эти риски. Активизация стратегического соперничества, укрепление роли ядерных вооружений в военных доктринах, инвестиции в модернизацию ядерного оружия всеми ядерными странами являются гонкой ядерных вооружений в качественном измерении", - отметила замгенсека ООН.

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