О нас

Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании

Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак вступил в борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства на смену Лиз Трасс.
Другие страны
23 октября 2022 г. 14:42
Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак вступил в борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства на смену Лиз Трасс.

Как передает Report, об этом 42-летний политик сообщил в Twitter.

"Великобритания - великая страна, но мы находимся в глубоком экономическом кризисе. Именно поэтому я выставляю свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и вашего будущего премьер-министра. Я хочу решить проблемы в нашей экономике, объединить нашу партию и служить нашей стране", - написал Сунак.

Его соперниками по избирательной кампании должны стать лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт и, как ожидается, бывший премьер-министр Борис Джонсон. Кандидату необходимо набрать более 100 голосов коллег по фракции, общее число которых составляет 357, чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования. По подсчетам телеканала Sky News, Сунак пока является единственным кандидатом, преодолевшим установленный барьер. В свою очередь Джонсона, который пока не делал заявлений о своих намерениях, публично поддержали 57 депутатов-тори. Мордонт заручилась поддержкой 23 членов фракции консерваторов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Baş naziri postu uğrunda mübarizəyə keçmiş maliyyə naziri də qatılacaq

Другие новости из категории

На севере Сирии схвачены 9 боевиков ИГИЛ
На севере Сирии схвачены 9 боевиков ИГИЛ
23 октября 2022 г. 14:15
Президент Вучич объявил новый состав правительства Сербии
Президент Вучич объявил новый состав правительства Сербии
23 октября 2022 г. 13:57
В Кыргызстане за подготовку массовых беспорядков задержали экс-чиновников и политиков
В Кыргызстане за подготовку массовых беспорядков задержали экс-чиновников и политиков
23 октября 2022 г. 13:43
На митингах в Германии потребовали отставки властей Ирана
ФотоНа митингах в Германии потребовали отставки властей Ирана
23 октября 2022 г. 13:09
Суд Израиля отклонил петиции против соглашения о морской границе с Ливаном
Суд Израиля отклонил петиции против соглашения о морской границе с Ливаном
23 октября 2022 г. 12:23
В Узбекистане из-за взрыва на военном складе повреждены более 3,7 тыс. зданий
В Узбекистане из-за взрыва на военном складе повреждены более 3,7 тыс. зданий
23 октября 2022 г. 12:09
В канадском аэропорту приостановили рейсы из-за сообщения о бомбе
В канадском аэропорту приостановили рейсы из-за сообщения о бомбе
23 октября 2022 г. 11:20
Си Цзиньпин сохранил пост председателя Военного совета ЦК КПК
Си Цзиньпин сохранил пост председателя Военного совета ЦК КПК
23 октября 2022 г. 10:37
ВС России обстреляли Донецкую область, есть погибшие и раненые
ВС России обстреляли Донецкую область, есть погибшие и раненые
23 октября 2022 г. 09:48
В Словении началось голосование на президентских выборах
В Словении началось голосование на президентских выборах
23 октября 2022 г. 09:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi