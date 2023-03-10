Риши Сунак: Война в Украине завершится за столом переговоров

Война в Украине завершится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна поддержка для создания прочной позиции для участия в них.
Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
"Конечно, это закончится, как и все конфликты, за столом переговоров, но это решение должна принять Украина. И что нам нужно сделать, так это предоставить наилучшую возможную ситуацию для проведения этих переговоров", - сказал Сунак.
Премьер-министр отметил, что сейчас приоритетом должно быть предоставление Украине ресурсов, необходимых для продвижения вперед и создания преимущества на поле боя.