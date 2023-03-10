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Риши Сунак: Война в Украине завершится за столом переговоров

Риши Сунак: Война в Украине завершится за столом переговоров Война в Украине завершится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна поддержка для создания прочной позиции для участия в них.
Другие страны
10 марта 2023 г. 18:51
Риши Сунак: Война в Украине завершится за столом переговоров

Война в Украине завершится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна поддержка для создания прочной позиции для участия в них.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Конечно, это закончится, как и все конфликты, за столом переговоров, но это решение должна принять Украина. И что нам нужно сделать, так это предоставить наилучшую возможную ситуацию для проведения этих переговоров", - сказал Сунак.

Премьер-министр отметил, что сейчас приоритетом должно быть предоставление Украине ресурсов, необходимых для продвижения вперед и создания преимущества на поле боя.

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