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Риши Сунак: Украина станет членом НАТО

Риши Сунак: Украина станет членом НАТО Украина присоединится к НАТО в будущем, и над ее сближением с Альянсом Британия работает уже сейчас.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 04:19
Риши Сунак: Украина станет членом НАТО

Украина присоединится к НАТО в будущем, и над ее сближением с Альянсом Британия работает уже сейчас.

Как передает Report со ссылкой на "Суспильне", об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

Он подчеркнул, что Британия делает все возможное, чтобы украинская армия отвечала стандартам НАТО.

"Я согласен с генсеком НАТО, что Украина станет членом Альянса. Мы должны убедиться, что есть план для продолжения поддержки Украины не только немедленно, но и в долгосрочной перспективе. В идеале, чтобы стать членом НАТО, должно быть большее снаряжение, соответствующее стандартам. А также совместимость всех сил разных стран", - отметил Сунак.

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Версия на азербайджанском языке Sunak: “Ukrayna NATO üzvü olacaq”

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