О нас

Риши Сунак: Проблемы в экономике Британии не закончатся в 2023 году

Риши Сунак: Проблемы в экономике Британии не закончатся в 2023 году Премьер-министр Британии Риши Сунак в видеообращении к гражданам страны заявил, что проблемы в экономике Британии не закончатся в 2023 году и будут накапливаться из-за конфликта в Украине, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
31 декабря 2022 г. 09:06
Риши Сунак: Проблемы в экономике Британии не закончатся в 2023 году

Премьер-министр Британии Риши Сунак в видеообращении к гражданам страны заявил, что проблемы в экономике Британии не закончатся в 2023 году и будут накапливаться из-за конфликта в Украине, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я не собираюсь делать вид, что все наши проблемы закончатся в новом году. Но 2023 год даст нам возможность продемонстрировать на мировой арене самое лучшее, что есть в Великобритании", - утверждает Сунак.

Британский премьер отметил, что для многих граждан страны уходящий год стал тяжелым во многом из-за высоких цен на электроэнергию, а также значительного роста инфляции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Rishi Sunak warns UK problems won't 'go away' in 2023

Другие новости из категории

Financial Times прогнозирует отключение электричества в Европе в 2023 году
Financial Times прогнозирует отключение электричества в Европе в 2023 году
31 декабря 2022 г. 10:03
Bloomberg: Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд
Bloomberg: Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд
31 декабря 2022 г. 09:30
В результате оползня в Японии разрушились около 10 домов
В результате оползня в Японии разрушились около 10 домов
31 декабря 2022 г. 09:20
Шольц пообещал поддерживать Украину в 2023 году
Шольц пообещал поддерживать Украину в 2023 году
31 декабря 2022 г. 08:42
Генассамблея ООН приняла бюджет организации на 2023 год в размере $3,4 млрд
Генассамблея ООН приняла бюджет организации на 2023 год в размере $3,4 млрд
31 декабря 2022 г. 08:05
Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 46
Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 46
31 декабря 2022 г. 07:09
КНДР запустила три баллистических ракеты малой дальности
КНДР запустила три баллистических ракеты малой дальности
31 декабря 2022 г. 05:48
Крупнейший порт Латинской Америки предложили назвать в честь Пеле
Крупнейший порт Латинской Америки предложили назвать в честь Пеле
31 декабря 2022 г. 04:43
Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию правительства Гуаидо
Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "правительства" Гуаидо
31 декабря 2022 г. 04:15
Число жертв пожара в Камбодже выросло до 26
Число жертв пожара в Камбодже выросло до 26
31 декабря 2022 г. 03:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi