Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании

Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от Карла III.

Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование правительства от Карла III.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Букингемском дворце.

14.22

Новый лидер Консервативной партии Риши Сунак прибыл в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III.

Об этом передает Report со ссылкой на Би Би Си.

Встреча состоится в зале дворца 1844 года, где король пригласит Сунака сформировать правительство.

Накануне бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально объявлен новым лидером консервативной партии страны, и автоматически станет новым премьер-министром Великобритании.